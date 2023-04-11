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Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması

Merkez Bankası ile ilgili ‘Kapalıçarşı’dan dolar topluyor’ iddiası gündem olmuştu: Çok konuşulan o görüntüler için açıklama geldi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:55
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Kapalıçarşıdan dolar toplandığına dair iddialara Merkez Bankasından açıklama geldi

Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), demir sandıklar ile Kapalıçarşı’ya her gün 5 milyar TL getirip ve karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddia edilmişti.

Çok konuşulan o görüntülerin ardından Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, araçların gün sonu Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan şirket araçları olduğunu açıkladı.

İDDİALAR YALANLANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

"MERKEZ BANKASI ÇALIŞANI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamanın tamamı şu şekilde; "Bahse konu araçlar gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır.

Araçlardaki "Kamu hizmeti aracıdır yazısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır. TCMB, Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır."

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