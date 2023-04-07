Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i dolandırıcılıkla suçladığı ortaya çıktı. Ekonominin başına getirmeye çalışıyordu

Editör: Özlem Kıral

AKP'nin eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemlerde sıkça konuşulan siyasetçilerin başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'daki bir mitingde kurucuları arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimini Halkbank'ı dolandırmaya çalışmakla suçladı. Erdoğan, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in de Davutoğlu ile birlikte hareket ettiğini söyledi.

Ancak Erdoğan Şimşek’i, Başbakanlık yaptığı dönemde Merkez Bankasının başına getirmek istiyordu.

"BUNLAR HALK BANKASINI DA DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Erdoğan konuşmasında, "Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı sıfatıyla bunu sağlıyor. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka isim o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var" ifadelerini kullandı.

Devamında ise Şimşek’in de içerisinde olduğu isimleri dolandırıcılıkla suçlayarak, "Bitmedi ve bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankasından bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Tabii Halk Bankasına ödemelerini yapmayınca, banka da bu defa kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankasına olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında" dedi.

MERKEZ BANKASININ BAŞINA GETİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “dolandıcılıkla” suçladığı Mehmet Şimşek’i, Başbakanlık yaptığı dönemde Merkez Bankasının başına getirmek istediği anlaşıldı. Bir mitinginde bu konuyu açıklayan Cumhurbaşkanı, “Halkbank'ı dolandırdı” dediği Mehmet Şimşek'i Merkez Bankası başkanı yapma teklifini ve veto edilmesini anlattı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan'ın Şimşek'e bakanlık teklif ettiği iddia edilmişti. Görüşme sonrası AKP ve Mehmet Şimşek taraflarında ayrı ayrı açıklamalar gelmişti.

"AKTİF SİYASETİ DÜŞÜNMÜYOR"

Erdoğan'la görüşmesinin ardından gazetelere görünmeden Genel Merkez'den çıkan Şimşek'le ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Görüşmenin 'olağan' olduğunu belirten Çelik, Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini kaydetti.

KILIÇDAROĞLU HAMLESİ

Şimşek'in, Erdoğan tarafından kendisine sunulan bakanlık teklifini reddettiğinin iddia edilmesinin ardından Mehmet Şimşek'ten sosyal medyada bomba Kılıçdaroğlu hamlesi gelmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan seçim çalışmalarını başlattığı videoyu beğenen Şimşek sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Mehmet Şimşek'in daha sonra beğeniyi geri çektiği görüldü.

"KATKI VERMEYE HAZIRIM"

Şimşek, görüşme sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

"Sn Cumhurbaşkanımız ile akşam saatlerinde Ak Parti Genel Merkezi’nde son derecede samimi bir ortamda görüşme fırsatım oldu. Kendisine bu kabulleri çok teşekkür ederim. Kendi alanıma giren her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. Ancak yurtdışında finans kuruluşlarındaki işlerim nedeni ile aktif siyasete girmeyi düşünmüyorum."