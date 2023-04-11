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Merkez Bankası'nda İstanbul'a gitmeyenlere sürgün

Maaşları düşen Merkez Bankası personelleri açtıkları davayı kazanınca işe gerip çağrılıp başka illere tenzili rütbeyle (görevinden alt makama) gönderildiler.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:26
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Merkez Bankası'nda personellere sürgün

Merkez Bankası'nda İstanbul'a gitmeyenlere sürgün
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Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası’ndaki sürgün olayı gündeme girdi. Maaşları düşen personeller, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) mahkemeye verdi.

Davayı kazanan personeller işe geri çağrıldı. Ancak yöneticiler başka bir ile yine tenzili rütbeyle gönderildi. Personeller bu olayı da mahkemeye taşıdı. Tayine gönderilen yöneticilerin maaşlarının düştüğü, performans ödemesinin yapılmadığı belirtildi.

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz tarafından bu olay soru önergesiyle TBMM üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ulaştırıldı.

Bankanın çeşitli birimlerinde 20 yıldır genel müdür yardımcısı olarak çalışan Yusuf Algan, geçmişte memur olan bir şube müdürünün genel müdür yapılması üzerine kurum içi yatay geçişle Ankara'daki teftiş kuruluna başmüfettiş olarak geçti.

İSTANBUL, DİYARBAKIR,ERZURUM, MALATYA VE GAZİANTEP TAYİNLERİ

Algan'a hemen bir ay sonra İstanbul tayini çıktı. Algan İstanbul'da bir yılı dolmadan bu sefer iki alt unvandaki Diyarbakır şubesi müdür yardımcılığı görevine tayin edildi.

Dava açan Algan’ı mahkeme kararıyla banka yönetimi tekrar İstanbul'a gönderdi.

KOLTUĞA OTURDUKTAN 2 SAAT SONRA ERZURUM TAYİNİ

Algan 6 Şubat 2023'te İstanbul'daki görevine başladı. Ancak aynı gün, koltuğa oturduktan 2 saat sonra bu sefer de Erzurum şubesine müdür yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 aydır Erzurum'da çalışan Algan, halen bu atamanın iptali için açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor.

Yusuf Algan gibi yöneticilik yapan üç genel müdür yardımcısından ikisinin yine tenzili rütbeyle Malatya ve Gaziantep şube müdür yardımcılığına atandığı, diğerinin de başuzmanlığa indirildiği belirtildi. Üç kişinin de bu atamalar nedeniyle banka yönetimini mahkemeye verdiği ve konu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı alındığı öğrenildi.

TENZİLİ RÜTBE NEDİR

Tenzili rütbe, bir makamda bulunan ve bir konuma sahip olan kişinin bulunduğu makamdan bir alt makama düşürülmesine denir. Dolayısıyla bir kişinin üst makamdan alt makama düşürülmesine tenzili rütbe denir.

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