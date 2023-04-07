Merkez Bankası'ndan bankalara kara haber. Resmi Gazete'de yayımlandı yeni talimat gitti

Resmi Gazete'de yayımlandı, tebliğin tebliğiyle bankalara kara haber gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Resmi Gazete'de zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisine ilişkin tebliğlerde değişiklik yaptı. Bankalara ayrıca yazıyla iki talimat daha gönderdi.

Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre, daha önce TL mevduat payı yüzde 50 altında kalırsa 7 puan ek menkul kıymet tesis etmek zorunda olan bankalar, artık yüzde 60 altında kalınca 7 puan ek menkul kıymet tesisinde bulunacak.

Ayrıca bankalar, Nisan sonundan Eylül sonuna kadar, döviz mevduattan TL mevduata dönüşümü belirli oranda sağlayamamaları halinde ek menkul kıymet tutacaklar.

Buna göre bankalar, 28 Nisan'dan 29 Eylül'e TL'ye dönüşüm oranı aylık yüzde 5'in altında kalırsa eksik kalan tutar kadar menkul kıymet ayıracak.

YÜKSEK FAİZLİ KREDİLERDE MENKUL KIYMET ŞARTI DA YÜKSEK OLACAK

Kredilere ilişkin değişikliklerde ise 29 Aralık'tan itibaren kullandırılan kredilerin ikinci kademede yer alanları için yüzde 90 yerine yüzde 150 menkul kıymet ayrılacak. Böylece referans orandan belirli bir oranda yüksek faiz/kâr payı oranı bulunan ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi oranı yüzde 90'dan yüzde 150'ye yükseltilecek.

TL mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylardan düşük olanı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için 28 Nisan'dan itibaren ilave 5 puan yabancı para zorunlu karşılık oranı da uygulayacak.

İKİNCİ TALİMAT

TCMB ayrıca teminat sisteminde bankaları uzun vadeli sabit kuponlu Hazine tahvili tutmaya daha da teşvik edecek değişikliğe gitti. TCMB bankalara dün gönderdiği yazıda daha önce TÜFE'ye endeksli tahviller için yüzde 70 olan iskonto oranını yüzde 80'e yükseltti.