Kapısını kırdığı evi 3 gün dinlene dinlene soydu

Kaynak: İHA
Kapısını kırdığı evi 3 gün dinlene dinlene soydu
Samsun’da Iraklı bir hırsız kapısını kırdığı evi 3 gün boyunca soydu. Iraklı hırsız, bavullarla taşıyarak 100 bin liralık eşya çaldı. Polis ekipleri hırsızı yakalayarak tutukladı.

Samsun'da yabancı uyruklu bir kişi kapısını kırdığı evden 3 gün boyunca 100 bin liralık eşyayı çalıp valizlerle taşıdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Ahmed H.T.T.(45) kapısını kırdığı eve girerek 3 gün boyunca 100 bin lira mutfak eşyası, giyim eşyası ve elektronik malzeme çaldı. Çaldığı eşyaları 3 gün boyunca valizle taşıyan Ahmet H.T.T., kayıplara karıştı. Ev sahibi 3 gün sonra evine geldiğinde kapısının kırık ve eşyalarının çalındığını görünce polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını aynı suçtan suç kaydı bulunan Ahmet H.T.T.'nin gerçekleştirildiğini tespit etti. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Iraklı şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ahmet H.T.T., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı Yerel Haberler
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 14 kişi yakalandı
Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı Magazin
Sezen Aksu Türkan Şoray hastalığına yakalandı
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam Ekonomi
Taktik maktik yok bam bam bam akaryakıta gece yarısı zam
Borsada 4 hafta sonra bir ilk Ekonomi
Borsada 4 hafta sonra bir ilk
Ardahan'a Rus gelin: Jessica'nın el öpüp başını örttüğü görüntüler viral oldu Video
Ardahan'a Rus gelin: Jessica'nın el öpüp başını örttüğü görüntüler viral oldu
Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu Dünya
Trump 464 milyon dolar bulamadı mallarına el konulacak. Halkına 'Seçilmezsem Amerika kan gölüne döner' deyip korkutuyordu
Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek Dünya
Moldova, Rus diplomatı sınır dışı edecek