Kaptan pilot Yağmur Sarıoğlu 233 metreden kendini boşluğa bırakarak dünya rekoru kırdı

Uzun süre Galatasaray forması giyen futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, dünya rekoru kırdı. Sarıoğlu, Çin'deki 233 metre yükseklikteki Macau Kulesi'nden bungee jumping gerçekleştirdi.

Kaptan pilot Yağmur Sarıoğlu 233 metreden kendini boşluğa bırakarak dünya rekoru kırdı

Editör: Özlem KIRAL

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, dünyanın en yüksek bungee jumping platformundan atladı.

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Sarıoğlu’nun atlayış yaptığı Çin’deki Macau Kulesi tam 233 metre yüksekliğinde.

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Kendisini 223 metre yükseklikten boşluğa bırakan Yağmur Sarıoğlu böylece bir rekor atlayış gerçekleştirmiş oldu.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sarıoğlu, “Dünyanın en yüksek Bungy platformundan yapılacaklar listesine bir tik daha” notunu düştü.

Uçağın yanı sıra motosiklet de kullanan, birkaç ay önce New York’ta 388 metrelik gökdelene tırmanan Yağmur Sarıoğlu extrem sporlara olan düşkünlüğü ile tanınıyor

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Başarılı bir pilot olan Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde de Florida’daki Airbus merkezindeki eğitimleri tamamlayarak A320 kaptanı olmaya hak kazanmıştı.

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Öte yandan yıllardır bungee jumping yapan Sarıoğlu, 2019 yılında da Rusya’da tam 207 metre yükseklikte bungee jumping yapmıştı.

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