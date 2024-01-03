Dikkat! Sizi de uçurabilir. Ünlü futbol yıldızının karısı kaptan pilot oldu

Üç çocuk annesi olan Yağmur Sarıoğlu, Sabri Sarıoğlu ile 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Sarıoğlu, uzun süren eğitim ve sınavların ardından kaptan pilot oldu ve yeni apoletini giydi.

“HERKESE MİNNETTARIM”

Sarıoğlu, dört çizikli apoletine kavuştuğu anların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı ve duygularını şöyle aktardı:

"Kaptan pilotluğa terfi! Bu zorlu yolda kendime, aileme, hocalarıma, kaptanlarıma, arkadaşlarıma ve bana destek olan herkese minnettarım.''

Sarıoğlu’nun bu başarısı binlerce kişi tarafından beğenildi ve kutlandı.