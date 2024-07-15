Kaptan uyuya kalınca 300 metrelik gemi karaya oturdu

Rusya’dan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yükleyen “VOLGO-BALT 213” isimli Panama bandıralı kargo gemisi, Bursa’nın Gemlik ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Gece saat 02.00 sıralarında iddiaya göre Trilye Mahallesi yakınlarında 3. kaptanın uykuya dalmasıyla gemi kontrolden çıktı.

Bir süre sularda ilerleyen gemi, kıyıya 7 metre kala karaya oturdu. Yaklaşık 330 metre uzunluğundaki kargo gemisinin uç kısmında hasar meydana geldi.

Mürettebatın ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Gemide bulunan 9’u Azerbaycanlı, 3’ü Ukraynalı olmak üzere toplam 12 kişilik mürettebatın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kıyıya oturan kargo gemisi, bölgeye gönderilecek kurtarma gemisiyle kurtarılacak.