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Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde iş makinesinin boyunu aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 12:06
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Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı
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İHA'nın haberine göre, Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. 

Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda insan boyunu geçen karda çalışmalarını sürdürüyor. 

Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullanıyor. Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen birçok bölgede karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

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