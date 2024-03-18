Kar ve kuvvetli sağanak alarmı verildi! Meteorolojiden 10 ile uyarı

Kaynak: TRT Haber
Kar ve kuvvetli sağanak alarmı verildi! Meteorolojiden 10 ile uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumuna dair güncel tahminlerinde 10 ile sarı kodlu uyarı verirken, 8 kent için kar alarmı verdi.

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı. Bugün ve yarın için 10 kentte alarm verildi. Çarşamba günü İstanbul dahil tüm yurt için uyarı geldi. Yoğun kar ve sağanak uyarısı yapıldı.

Bugün Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin batısında parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu'nun bazı kısımları, Karadeniz Bölgesi'nin doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise kar ve sağanak yağış kendini gösterecek.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıya göre, "Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak" illeri için sarı kod verildi.

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İŞTE İLLERDE SON DURUM:

BATMAN: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

BİTLİS: Yoğun kar yağışı bekleniyor.

DİYARBAKIR: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

HAKKARİ: Yoğun kar yağışı bekleniyor.

MARDİN: Kuvvetli yağış bekleniyor.

MUŞ: Yoğun kar yağışı bekleniyor.

SİİRT: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

ŞANLIURFA: Kuvvetli yağış bekleniyor.

ŞIRNAK: Kuvvetli yağış ve bazı kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

VAN: Yoğun kar yağışı bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHİRDE KUVVETLİ YAĞACAK

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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