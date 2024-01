Öykü Karayel ve İlker Kaleli’nin başrolleri paylaştığı Kara dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Kara dizisine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Kara 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara yeni bölüm ne zaman?

Show TV’de Perşembe akşamları yayınlanan Kara dizisinin Most Production’ın yapımcılığını Murat Can Oğuz üstleniyor, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor, dizinin senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

KARA 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in yer aldığı Kara dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kara dizisinin 3. bölümü 18 Ocak Perşembe yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

KARA KONUSU NEDİR?

Rauf Çınar, 1998 yılında ülkenin saygın profesörlerinden biri olarak ön plana çıkmıştır. Ancak, tüm yaşamı, evlerine hırsız girdiği bir gece, eşi Elif Çınar'ın bıçaklanarak trajik bir şekilde kaybıyla altüst olur. Bu hırsızlık olayının sorumlusu Necip Talandır'dır ve bu karanlık gece, iki aile arasında derin bağlar oluşturur.

Rauf Çınar'ın kızı Zeynep, o kara gecede annesini kaybederken; Akay Talan, babasını kaybeden bir yetim olarak hayatını sürdürür ve günümüzde "Kara" adıyla anılmaktadır. Bu dramatik gece, Akay'ı intikam yolculuğuna sürükler ve başkalarının benzer acıları yaşamamasını arzulayan bir misyonla hareket etmesine neden olur.

Zeynep, yurt dışında aldığı eğitimden sonra İstanbul'a döner ve belgesel çekme konusunda uzmanlaşır. Zeynep ve Kara, yaşadıkları farklı dünyalara rağmen, hayatlarını değiştiren o kara gecede birbirlerine bağlanırlar. Bundan sonra, hayat, onları karşı karşıya getirir ve aralarında yükselen bir aşka hiçbir şey engel olamaz.

Kara, o kara gecede yaşananların perdesini aralamak ve gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla soyguna başlarken; Zeynep'in geçmişiyle yüzleşmesi ve acılarıyla barışması gerekecektir. Bu karmaşık hikaye, intikam, aşk ve gerilim dolu bir yolculuğu izleyicilere sunacak.