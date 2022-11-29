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İhracat yüzde 15,4 ithalat yüzde 39,4 arttı. Bunun anlamı ne biliyor musunuz

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı ihracatla ithalat arasındaki makas açılıyor, kara delik büyüyor. Ocak-Ekim arasındaki dış ticaret açığı 10 aylık dönemde yüzde 168,3 arttı 91 Milyar doları geçti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:58
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Kara delik büyüdükçe büyüyor. Dış Ticaret açığı 10 ayda 91 milyar doları aştı.

İhracat yüzde 15,4 ithalat yüzde 39,4 arttı. Bunun anlamı ne biliyor musunuz
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Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %3,0, ithalat %31,4 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,0 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat %31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK EKİM DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 15,4 İTHALAT YÜZDE 39,4 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat %39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %1,0 ithalat %12,8 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Ekim ayında %1,0 artarak 19 milyar 568 milyon dolardan, 19 milyar 766 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %12,8 artarak 16 milyar 527 milyon dolardan, 18 milyar 637 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 1 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %6,4 artarak 38 milyar 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %106,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA YÜZDE 421,7 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında %93,2 iken, 2022 Ekim ayında %73,0'a geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EKİM DÖNEMINDE YÜZDE 168,3 ARTTI

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı %168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde %84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde %69,7'ye geriledi.

Ekim ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %94,7 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Ekim ayında imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

Ocak-Ekim döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.

Ekim ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %79,3 oldu
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Ekim ayında ara mallarının payı %79,3, sermaye mallarının payı %11,5 ve tüketim mallarının payı %9,1 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Ekim döneminde ara mallarının payı %81,2, sermaye mallarının payı %10,8 ve tüketim mallarının payı %8,0 oldu.

EKİM'DE EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 688 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 418 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 308 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 146 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 1 milyar 107 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 463 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 55 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 302 milyon dolar ile Irak, 10 milyar 908 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 229 milyon dolar ile İtalya ve takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ekim ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 989 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 850 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 384 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 963 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 215 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %45,9'unu oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 49 milyar 626 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 34 milyar 591 milyon dolar ile Çin, 19 milyar 327 milyon dolar ile Almanya, 13 milyar 22 milyon dolar ile ABD, 11 milyar 456 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %42,6'sını oluşturdu

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Menderes YILDIRIM
29.11.2022 11:16
Ülkemize gelen DÖVİZLER, Net Hata Noksan - Yabancı Ülkelerin Döviz Kaynakları Vb. Türkiye ye BEDAVAYA gelmediklerine göre, bir karşılık almışlardır. Bana Göre Varlık Fonu İPOTEK EDİLMİŞTİR. Saygılarım  
 
vatandaş
29.11.2022 11:13
ucuyoruzzzz :))))  
 
Kezban
29.11.2022 11:11
Anlamı ne biliyor muyuz şimdi?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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