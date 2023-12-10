Karabük'te aracın çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü ise ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

KAYNAK: İHA
Karabük'te aracın çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu ilçesi Mimar Sinan caddesi üzerinde meydana geldi. Kendisine ait motosikleti ile kuryelik yapan Tevfik Arayıcı (25), Kirkille mahallesine bıraktığı yemek sonrası dönüş yolunda plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası motokurye yola savrularak ağır yaralanırken, araç sürücüsü ile hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet hastanesine kaldırılan Arayıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü ise polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Arayıcı'nın motokurye arkadaşları ise hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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