Karabük'te hasta almaya giden ambulans kapanan yolda mahsur kaldı

Karabük'ün Eflani ilçesinde hasta almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açması ile ambulans hastaya ulaştı.

KAYNAK: İHA
Karabük'te hasta almaya giden ambulans kapanan yolda mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi Eflani ilçesi Bakırcılar köyü Kaykıoğlu Mahallesi'nde bulunan hastayı almak için yola çıktı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Soğucak-Bağlıca köy yolu ve Bakırcılar köyü Kaykıoğlu Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Sağlık ekipleri kapanan yolda mahsur kalırken, İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından bölgeye yönlendiren ekipler yolu ulaşıma açarken, sağlık ekipleri hastaya ulaştı.

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Ovacalış köy yolu da yoğun kar yağışı sonrası kapanırken, ekipler tarafından yapılan çalışmayla yol ulaşıma açıldı.

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