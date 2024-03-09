Karabük'te kar yağışı etkili oldu

Karabük'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti.
Karabük-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler araçlarından inerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.
Kazım Özdemir, "Buraya gelince şaşırdık. Acayip güzel kar yağmış maşallah. Mart karı kapıdan baktırıyor yani. Yolda durup fotoğraf çekilelim istedik" diye konuştu.
Kara yolları ekipleri, Karabük-Bartın karayolunda kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam etti.
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