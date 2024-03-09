Bilecik’te motosiklet otomobille çarpıştı '1 yaralı'

Kaynak: İHA
Bilecik’te motosiklet otomobille çarpıştı '1 yaralı'
Bilecik’te motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te motosiklet sürücüsü Hasan Nuri C. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kavşağından Yediler kavşağına ilerlerken aynı yönde giden aracı sollamak istedi. O sırada Umut Y.’nin yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Nuri C. ihbar üzerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından olay yerinden gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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