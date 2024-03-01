Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kişi 2 yaralandı

Kaynak: İHA
Karabük’te meydana gelen trafik kazasında kişi 2 yaralandı
Karabük’te otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesinde meydana gelen kazada, ed,nilen bilgilere göre Mithatpaşa Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen M.G. idaresindeki 78 AAU 808 plakalı otomobil, U.B.T. yönetimindeki 34 HBN 117 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu sürücü U.B.T. ile yolcu olarak bulunan A.S. yaralanırken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılar, daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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