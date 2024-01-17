Yine KYK yurdu, yine asansör arızası: 10 öğrenci mahsur kaldı arkadaşları protesto etti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan KYK'ye bağlı Mehmet Fuat Köprülü Kız Yurdu'nda arızalanan asansörde 10 öğrenci mahsur kaldı. Öğrenciler, durumu protesto etti.