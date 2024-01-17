Yine KYK yurdu, yine asansör arızası: 10 öğrenci mahsur kaldı arkadaşları protesto etti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör arızası meydana geldi.
8. katta bulunduğu sırada arızalanan asansör eksi 1. kata kadar kaydı.
Asansör içinde bulunan 10 öğrenci kısa süreli panik yaşadı.
Bir süre mahsur kalan öğrenciler arızanın giderilmesiyle asansörden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
Olayın ardından Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı:
“'Ordu Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır.”
ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ
Sol Haber’de yer alan bilgiye göre olayın ardından yurt önünde toplanan yüzlerce öğrenci yaşananları protesto etti.
''Susma sustukça sıra sana gelecek'' diyerek arkadaşlarını eyleme davet eden öğrenciler, yurt yönetimini istifaya çağırdı.