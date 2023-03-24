Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda, faaliyetleri tespit edilen K.C.K, Ö.Ö, S.G ve E.E.D gözaltına alınırken, 47,14 gram metamfetamin, 6 gram skunk maddesi ile bir adet uyuşturucu veya uyarıcı madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılardan K.C.K ve E.E.D ifadeleri alındıktan sonra, Ö.Ö ve S.G, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.