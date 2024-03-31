Karaciğer hastalıklarında kullanılıyor. Kanı temizliyor. İşte o ot

Birçok insan, sağlığa faydalı olduğu bilinen doğal ürünleri tercih eder. Bu ürünlerden biri olan buis otu, dikkat çekici özelliklere sahiptir.

Buis otu nedir?

Buis otu, şimşirgillerden olup yaprakları hep yeşil kalan bir süs bitkisidir. Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir.

Çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen 10 metreye kadar boy salan bir ağaçtır. Çiçekleri yeşilimsi sarıdır ve meyvesi ile yaprağı mersine benzer.

Yaprağının tepesi siyahtır ve bu ağacın kerestesinden de faydalanılır.

Yurdumuzda yetişen Adi şimşir (Buxus sempervirens), yaprakları ve dallarının kabuğunda alkaloidler, uçucu yağ, reçineli bileşikler ve tanen içerir.

Buis otunun faydaları şunlardır:

Kanı temizler.

Terletir, ateş düşürür ve vücudu rahatlatır.

Hafif derecede müshildir.

Karaciğer hastalıklarında kullanılır.