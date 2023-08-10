Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler ve bu hastalığın nasıl temizleneceğiyle ilgili detaylar belli oldu.

Peki, karaciğer yağlanmasına iyi gelen besinler nelerdir? Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

İşte detaylar…

KARACİĞER YAĞLANMASINA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

-Baklagiller ve soya

-Omega-3’ten zengin yağlı balıklar

-Liften zengin yulaf ezmesi

-Kuruyemişler

-Zerdeçal

-Ayçiçeği çekirdeği

-Bitkisel yağlar

-Antioksidan içeriği yüksek meyveler

-Günde 2 tane karanfil tüketmek

KARACİĞER YAĞLANMASINI NE TEMİZLER?

-Kahve tüketimi

-Fiziksel aktivite düzeyinin artırılması

-Şeker içeriği yüksek gıdalardan uzak durulması

-Yüksek kolesterolün kontrolü

-Karaciğerde hasar oluşturabilecek alkol ve ilaçların kullanımından kaçınılması

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Hepatik steatoz olarak da isimlendirilen karaciğer yağlanması organda çok fazla yağ birikimi ile karakterize bir sağlık problemidir. Vücudun en büyük ikinci organı olan karaciğer katı ve sıvı gıdalarla alınan besin maddelerinin işlenmesinden zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına kadar geniş bir yelpazede metabolik aktivitelere sahiptir. Bu organda aşırı düzeyde biriken yağ, inflamasyona (iltihaplanmaya) neden olarak karaciğerin hasarlanmasına ve zaman içerisinde karaciğer üzerinde yara dokusu gelişimine neden olabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Giderek kötüleşen halsizlik

-Kilo kaybı

-Sarılık

-Ciltte örümcek bacaklarını andıran tarzda görülebilir damarlar oluşması

-Geçmeyen kaşıntı

-İştah kaybı-Bulantı, kusma

-İstemsiz kilo kaybı

-Kanamaya yatkınlık

-Ciltte kolay morarma

-Sağ üst karın bölgesinde yoğun ağrı hissedilmesi

-Kişilik değişiklikleri

-Uyku problemleri

-Özellikle alt ekstremitede belirgin ödem gelişimi

-İdrar renginde koyulaşma

-Ciltte kaşıntının artması