Siroz olduğunu söyleyen Ufuk Özkan organ nakline gerek kalmadığını açıkladı

Editör: Özlem Kıral

Siroz olduğu ortaya çıkan 48 yaşındaki oyuncu, Ufuk Özkan geçen yıl karaciğer yağlanması yüzünden 17 kilo birden zayıflayınca üçüncü derece Siroz olduğunu öğrendi.

Özkan'ın karaciğer nakli olması gerektiği de açıklanmıştı. Oyuncu Özkan son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyleyen Özkan, “Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam” dedi.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu güzel haberi böyle duyurdu:

''Hastanede 15'inci gün. Arayan, soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler... Şükür; Ne çok sevenim varmış...Bana güç oldunuz. O zaman güzel haberi vereyim;

Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam...En kısa zamanda sahalara döneceğim. Gülmeye, güldürmeye devam. Hepinize; abilerim, ablalarım, kardeşlerim... Sarılmak istiyorum, desteğiniz paha biçilmez.

İyi ki... Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşirelere, düşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, Diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun

Ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum. Tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor.

Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım.''

Özkan’ın bu paylaşımın ardından sosyal medyada “Bütün her şey reklam mıydı” yorumları yapılmaya başlandı.