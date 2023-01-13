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Karadeniz gazını dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi

Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazı ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni"nin, 2 bin 200 metre derinlikte deniz tabanına yerleştirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:25
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Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak toplama haznesi "Çepni" denize indirildi

Karadeniz gazını dağıtacak ikinci hazne de denize indirildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, toplam 710 milyar metreküplük gaz keşfine ulaşılan sahada doğal gazın karaya çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Gemiyle limana getirilen 280 tonluk gaz toplama ve dağıtım haznesi "Çepni"nin, karadaki hazırlıkların ardından 170 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası'na götürüldüğü ifade edildi.

Yaklaşık 5,5 metre yüksekliğinde, 8,5 metre genişliğinde ve 18,2 metre uzunluğundaki dev ekipmanın, su altı robotların yardımıyla yaklaşık 23 saatte deniz tabanına yerleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin çalışmaları hem denizde hem da karada büyük bir fedakarlıkla devam ediyor. 10 bine yakın kişinin ter döktüğü Sakarya Gaz Sahası Projesi'nde sona doğru yaklaşılıyor. Gazın ulusal sisteme bağlanacağı mart ayına sayılı günler kala hem karada hem de denizde yapılan çalışmalarla enerji üssü büyük bir hızla yükseliyor. Kasım ayının sonunda deniz altındaki en büyük ekipman olan ve TPAO tarafından 'Peçenek' ismi verilen gaz toplama ve dağıtım haznesi denize indirilmişti. Yaklaşık 2 ay sonra ise 'Çepni' ismi verilen aynı büyüklükteki ikinci gaz toplama ve dağıtım haznesi de deniz tabanına başarıyla yerleştirildi."

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