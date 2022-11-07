CHP'li Faik Öztrak'tan iktidara doğal gaz çağrısı: Bu kış Karadeniz gazını ücretsiz verin

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı devam ederken partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaşanan yoksulluğa ve hayat pahalılığına dikkat çektiği konuşmasında iktidara seslendi.

Öztrak, ‘Almanya’nın bizi kıskandığını’ hatırlatarak iktidara doğal gaz faturalarını ücretsiz karşılama çağrısında bulundu.

Öztrak şu sözleri kullandı: “Hani Alman hükümeti bizi kıskanıyor ya… Alman Hükümeti, vatandaşlarının aralık ayı doğalgaz faturasını ödemeye hazırlanıyor. Biz de Karadeniz’de gaz bulduk. Bu doğal gazı bu kış millete ücretsiz versenize… Bu kış vatandaştan doğalgaz parası almasanıza...”

“BİN LİRALIK DOĞAL GAZ FATURASI, 2 BİN 620 LİRA OLACAK”

“Erdoğan şahsım rejimi, emeğiyle çalışan dar ve sabit gelirlileri perişan etmiş. Milletimiz bugün hayata kredi kartıyla tüketici kredileriyle tutunmaya çalışıyor. Önümüz kapkara bir kış… Milletimizin sırtına giyeceği kışlık mont, ayağına giyeceği kışlık bot, alışveriş sitelerinde, 36 ay taksitle satılıyor. Sadece son bir yılda, elektrik yüzde 101, doğal gaz yüzde 162, benzin yüzde 155, mazot yüzde 234 zam görmüş. Geçen kış 300 lira gelen elektrik faturası, bu yıl 600 lira olacak. Bin liralık doğal gaz faturası, 2 bin 620 lira olacak.”

“KARADENİZ’DE GAZ BULDUK. BU DOĞAL GAZI BU KIŞ MİLLETE ÜCRETSİZ VERSENİZE”

“Hani Alman hükümeti bizi kıskanıyor ya… Alman Hükümeti, vatandaşlarının aralık ayı doğalgaz faturasını ödemeye hazırlanıyor. Biz de Karadeniz’de gaz bulduk. Bu doğal gazı bu kış millete ücretsiz versenize… Bu kış vatandaştan doğalgaz parası almasanıza... Erdoğan ve şürekâsı milletin doğalgaz faturasını rahatlatacağına her halde geçen yıldan daha kötüsü olmaz diyerek taş atıp kollarını yormadan, enflasyonun aralık ve ocak ayında düşeceğine umut bağlamışlar.”

“KARADENİZ’DEN ÇIKAN DOĞALGAZI HİÇ OLMAZSA BU KIŞ ÜCRETSİZ VERİN”

“Bu baz etkisi ile vatandaşın elektrik faturasını 600 liradan tekrar 300 liraya düşürecek mi? Doğal gaz faturasını 2 bin 620 liradan bin liraya indirecek mi? Hayır. Bir kez daha söylüyoruz. Karadeniz’den çıkan doğal gazı hiç olmazsa bu kış ücretsiz verin. Milletimizi karakışta pahalılığa ezdirmeyin. Yaparlar mı? Belki seçim korkusuyla yaparlar. Bu da daha iktidara gelmeden Genel Başkanımızın, partimizin milletimize yaptığı bir diğer iyilik olur.”

"57 CUMHURİYET HÜKÜMETİNİN 79 YILDA HARCADIĞI PARANIN DÖRT KATINI 20 YILDA HARCADI"

Öztrak'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bundan 20 yıl önce 3 Kasım 2002’de, AKP, ‘Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edeceğim’ diyerek iş başı yaptı. 20 yılda Erdoğan hükümetleri 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladı. 131 milyar dolar borç kullandı. Milletin atadan dededen kalan, 63 milyar dolarlık malını, mülkünü de sattı. Kendinden önce görev yapan, 57 Cumhuriyet hükümetinin, 79 yılda harcadığı paranın dört katını 20 yılda harcadı. Önceki 57 hükümet, harcadığı her 100 dolarla, 714 dolarlık milli gelir yaratırken, Erdoğan hükümetleri ise her 100 dolarla, ancak 533 dolar gelir yaratabildi. Toplanan paralar şatafata, israfa, debdebeye gitti.”

"ÜLKEMİZ, ULUSLARARASI MAFYA VE UYUŞTURUCU BARONLARININ HESAPLAŞMA ALANINA DÖNDÜ"

“Türkiye beşli çetelere dolarlı, avrolu gelir garantileriyle bu dönemde tanıştı. Son 20 yılda türlü adlarla 18 mali af gördük. Yolsuzlukla mücadele sözü verenler, yandaşların, beşli çetelerin vergi borçlarına, bir kalemde çizik çektiler. Koskoca Türkiye’yi ‘Kara para aklama makinesine’ çevirdiler. Dünyanın en büyük kara para aklama makinelerinden biri olduk. Ülkemiz, uluslararası mafya ve uyuşturucu baronlarının hesaplaşma alanına döndü.

Yolsuzlukta zirve yapanlar, aziz milletimize derin bir yoksulluğu reva gördüler. Çay, simit hesabıyla hükümet oldular. Millette çay, simit alacak hal bırakmadılar. Şimdi utanmadan, sıkılmadan ellerinde simitle poz veriyorlar millete simit dağıtıyorlar. Milletimiz yiyecek ekmeği zor bulurken bunlar saraylarında ejder meyveli smoothieleri, ‘kornişona sarılı dana rozbifleri’ midelerine indiriyorlar. İş başına geldikleri 2002’de, Türkiye’nin dış borcu 132 milyar dolardı. Bugün dış borcumuz 444 milyar dolar.”

"GENEL BAŞKANIMIZ BU SEFER İNGİLTERE’DE OLDUKÇA ÖNEMLİ TEMASLARDA BULUNDU"

“Milletimizin teveccühüyle, ülkeyi uçurumun kenarından almak, rahatlatmak, feraha ve refaha erdirmek bize nasip olacak. Sayın Genel Başkanımız, bir süredir çok önemli dış temaslar gerçekleştiriyor. İlkin Amerika Birleşik Devletleri’nde, dünyanın sayılı üniversitelerine, bilimsel araştırma ve geliştirme merkezlerine ziyaretlerde bulundu. Dünya çapında Türk bilim insanlarımızı laboratuvarlarında ziyaret etti. Yaptıkları araştırmaları inceledi. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gerçekleştireceğimiz, bilim, teknoloji, hamlesi için oluşturacağımız büyük koalisyonun temellerini attı.

Geçtiğimiz hafta da sayın Genel Başkanımız bu sefer İngiltere’de, bunun girişimci ayağının geliştirilmesi ve finansmanı konularında oldukça önemli temaslarda bulundu. Dünya genelinde 5 trilyon dolarlık yatırımı yöneten yatırım bankalarıyla, dünyanın çeşitli ülkelerinde, 100 milyar sterlinlik yeni teknoloji ve risk sermayesi yatırımı olan 14 fon yöneticisiyle, 342 milyar dolarlık fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan önemli bir yatırım grubuyla da görüşme imkânı buldu.”

"TÜM TÜRKİYE KASIM SONUNU BEKLESİN"

“İngiltere’de dinlediğimiz yatırımcılar bize şunu söylediler; ‘Türkiye’nin gri listede yer alması nedeniyle Türkiye ile iş yapmakta zorlanıyoruz. Bankalardaki işlemlerimiz, diğer ülkelerin bankalarındaki işlemlerine göre daha yavaş cereyan ediyor. Çünkü bankalar gri listedesiniz, bu paranın menşei nedir araştırmak zorundayım diyorlar’ diyor. Yani gri listede olmanın milletimize bir maliyeti var. Buradan söylüyoruz. Seçimden hemen sonra ilk işimiz, bu ayıba bir son vermek olacak. Kara paraya ve kara para sahiplerine amansız bir savaş açacağız. Bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına, mafyaya ve onun işbirlikçilerine dar edeceğiz. Ülkemizin bugün küresel standartta büyümesinin önünü temiz para ile aşacağız.

Genel Başkanımız işte bunun hazırlığını yapıyor. Biz bu ülkeden beşli çeteleri de uluslararası ve yerli mafyayı da rüşvetçileri, kirli, yozlaşmış ilişki ağlarını da temizlemekte kararlıyız. Bu ülkenin gençlerine, tertemiz bir gelecek bırakmaya kararlıyız. Bizim hayalimizdeki Türkiye, dünyadaki yenilikçi kaynakları hızla kendine çeken, refah seviyesini hızla artıran, gelirin adil paylaşıldığı, sosyal adaletin sağlandığı bir Türkiye’dir. Tüm Türkiye kasım sonunu, aralık başını beklesin… Genel Başkanımız, uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye yepyeni bir ufka yelken açacak.”

"İKİ TÜRKİYE ARASINDA TERCİH YAPACAĞIZ"

“Önümüzde seçimde, iki Türkiye arasında tercih yapacağız. Bir tarafta tüyü bitmedik yetimin hakkına sahip çıkan, Bay Kemal’ler olacak. Diğer tarafta kara parayla semiren beşli çetelerin hamileri… Bir tarafta helalinden para kazanan, milletin asil evlatları olacak, diğer tarafta kara parayla servetlerine servet katan, gemicikleriyle milyarlarca doları vergi cennetlerine kaçıran Sarayın mahdumları olacak. Biz şundan çok eminiz; Türkiye, sırtına tüneyen Türkiye’nin sırtına tünediği için kendini dev sanan cüceleri, bu seçimde artık sırtından atacak. Çağrımız tüm milletimize. Katılın bize…”

"GAZETECİNİN AHLAKI VARDIR”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘İngiltere’ye temiz para bulmaya gidiyorum’ açıklaması ve geçmişte yaptığı ‘tefeciler’ eleştirisine ilişkin yöneltilen soruya Öztrak, şöyle yanıt verdi.

“Bu soruyu soran herhalde bir basın mensubu değil, olsa olsa bir trol. Genel Başkanımıza bu basın kuruluşunun muhabiri güya soru soruyor. Ama bakıyorsunuz korsan bildiri okuyor. Havuz medyası, İngiltere’yi kara para aklamakla suçluyor. Genel Başkanımız da ‘İngiltere’nin gri listede olduğunu bilmiyorum’ diyerek bu soruyu soran muhabirle dalgasını geçiyor. Havuz medyası görmek isterse FATF’ın listesi ortada. Gri listede olan tek G-20, tek OECD üyesi, tek FATF üyesi ne yazık ki Türkiye. Anlaşılan havuz medyası bunu anlamıyor. Ya da gerçekten anlamak istemiyor. Artık işi o kadar azıttılar ki Genel Başkanımızın orada vermiş olduğu cevabın başını sonunu kesiyorlar, algı operasyonu çekmeye kalkıyorlar. Gazetecinin ahlakı vardır. Bu yapılanın adı gazetecilik değil, olsa olsa tetikçiliktir.”