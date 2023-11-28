Karadeniz otoyolunda korku dolu anlar. Hiç ders almaz mısın ey insanoğlu? Herkes ölüyordu

Son günlerde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Sert fırtına nedeniyle kıyı kesimlerde deniz ve kara adeta birleşiyor. Bunun son örneği Karadeniz Otoyolu’nda yaşandı. Milyarlarca liraya mal olan otoyolum Hopa-Kemalpaşa arasında yer alan kısmında Karadeniz adeta yolla birleşti.
Sosyal medyada paylaşılan videoda deniz sularını yola hızla geldiği görüldü. Deniz sularının videonun çekildiği araca dalgalar halinde girmesi dikkat çekti.
Yolda arabalarında mahsur kalan vatandaşlar adeta ölümden dönerken “Hiç ders almaz mısın ey insanoğlu?” yorumu yapıldı.