Yeniçağ yazarı Cevat Kol son yolculuğuna uğurlandı

Karadenizin efsane gazetecisi, Yeniçağ spor yazarı, Futbolun Poseidonu Cevat Kol dün 57 yaşında hayatını kaybetmişti.
2 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden Cevat Kol, 10 gündür Medical Park Yıldızlı Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.
Efsane gazeteciyi Trabzon'da sevenleri ve melektaşları son yolculuğuna uğurladı.
Cevat Kol için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.
Gazeteci dostları ve ailesinin katıldığı törende büyük bir hüzün hakimdi.
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