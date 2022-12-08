8 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yeniçağ yazarı Cevat Kol son yolculuğuna uğurlandı

Yeniçağ yazarı Cevat Kol son yolculuğuna uğurlandı

Değerli gazeteci, Yeniçağ Spor Yazarı Cevat Kol Trabzon'da sevenleri ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor...

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 13:46
Takip Et

Karadeniz'in yiğit gazetecisi, futbolun Poseidonu toprağa veriliyor

Yeniçağ yazarı Cevat Kol son yolculuğuna uğurlandı
+
Aa
-

Karadenizin efsane gazetecisi, Yeniçağ spor yazarı, Futbolun Poseidonu Cevat Kol dün 57 yaşında hayatını kaybetmişti.

2 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden Cevat Kol, 10 gündür Medical Park Yıldızlı Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı.

Efsane gazeteciyi Trabzon'da sevenleri ve melektaşları son yolculuğuna uğurladı.

Cevat Kol için Trabzon Gazeteciler Cemiyeti önünde tören düzenlendi.

Gazeteci dostları ve ailesinin katıldığı törende büyük bir hüzün hakimdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

DUALARIMIZ SENİN🙏
8.12.2022 13:49
MEKANI CENNET OLSUN HUZUR İÇİNDE UYU .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
1
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿AKP'li belediyeye imar kıyağı: Yüzde 100'lük imar artışına onay
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları yayımlandı. Herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
3
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Türkiye tek başına Avrupa Şampiyonası için aday
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
4
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Tapu harcına rekor zam. Erdoğan imzaladı ekspertiz zorunluluğu için ilk adım atıldı
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
5
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı anlaşıldı. Komisyona sunulan rapor her şeyi belli etti
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
6
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Flaş iddia: Demirören Medya çalışanlarını liseye kaydettirdi
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
7
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'tan büyük atılım
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Okula girip, bağış kutusunu çaldılar ama güvenlik kamerasına yakalandılar
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Prof. Şener: Gribin yaygın olması kovid-19'u önlüyor
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Kadıköy'de klasik müzik rüzgarı
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
﻿Aydın Efeler’de icradan satılık ev
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.