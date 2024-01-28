Karagümrük Şota ile küllerinden doğdu. Rize'ye İstanbul'da gün yüzü göstermedi. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında Fatih Karagümrük sahasında Rizsespor ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda coşkulu taraftarlar eşliğinde oynanan mücadeleye ev sahibi ekip oldukça dominant başladı.

İlk 45 dakika boyunca maçın kontrolünü tamamen elinde tutan Karagümrük yüzde 68 topla oynayarak rakibini neredeyse kendi sahasından çıkartmadı.

Kırmızı-siyahlılar bu süre boyunca sık sık kanatlardan kısa paslar veya ortalar açarak gol bulmaya çalışırken topu rakibine bırakan konuk ekip kanatlardan kontra ataklar ile şansını denedi.

13’te kalenin hemen sağ çaprazında serbest vuruş kazanan Karagümrük’te Teklic doğrudan kaleye vurdu. Savunmaya da çarpan top az farkla dışarı çıktı.

26’da Yine serbest vuruş kullanan Karagümrük’te Eysseric’in ortasında kafasıyla topu kaleye yollayan Serdar Dursun’un şutu üstten dışarı çıktı.

32’de Rizespor’da Havadan gelen topta sağ çaprazdan doğrudan kaleye vuran Olawoyin’in şutunu Sirugu zor kurtardı.

38’de sağ kanattan açılan ortada penaltı noktasından harika bir kafa vuruşu yapan Eysseric Karagümrük’ü öne geçirdi.

Ev sahibinin öne geçmesi sonrası kendine gelen Rizespor rakibinin biraz da geriye çekilmesinden faydalanarak maçta varlığını göstermeye başladı.

40’ta Karagümrük defansının çıkarken topu kaptırması sonrası ceza sahasının hemen önünde kaleyi yoklayan Gustavo’nun topu direkten döndü.

Başka önemli bir pozisyonun olmadığı ilk yarıyı Karagümrük böylece 1-0 önde kapattı.

Devre arasında İlhan Palut’un uyarılarını dikkate alan Rizespor ikinci yarıya daha aktif başlayan oldu. Aynı Karagümrük’ün yaptığı gibi oynamaya başlayan Rizespor kanatlardan şansını denedi. Karagümrük’ün de geriye çekilmeye bırakması ile başa baş bir mücadele geçti.

48’de ceza sahasının sağ tarafından sert vuran Shelvey’in şutu Sirigu’da kaldı.

54’te Rizesporlu Taha’nın sağ çaprazdan açtığı ortada Karagümrük defansı topu son anda topu engelledi.

65’te Serdar Dursun’un ceza sahası çizgisinin hemen içinde yerde kalması sonrası VAR’ın uyarısıyla poziyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Topla kaleciyti farklı yönlere gönderen Serdar Dursun farkı 2’ye çıkardı.

75’te Rizespor orta sahasında bulduğu topla ceza sahasının hemen dışına kadar giden Levent Mercan kalenin sağ tarafına yolladığı şutla farkı 3’e çıkardı.

3-0’lık skorun ardından tempo iyice düşerken iki tarafta kendi sahasında top çevirmeye başladı.

85’te Rizespor’un top çevirdiği sırada topu kazanan Can Keleş ceza sahasının hemen dışından vurduğu şutla farkı 4’e çıkardı.

Başka önemli bir pozisyonun olmadığı maçta puanını 24’e çıkaran Karagümrük kendisini düşme hattından kurtardı.