3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı

Ligin ilk haftasında Kilis Öncüpınarspor'u deplasmanda 7-1 yenen, Aydın Fatih Kahveci'nin takımı Dörtyol Belediyespor, ikinci haftada Hatay Dumlupınarspor ile mücadele etti.

Lara Çobanoğlu, Ezgi Sönmez ve Rümeysa Urhan'ın hakem olduğu maçta Dörtyol Belediyespor, rakibini 26-0 mağlup etti.

8 KİŞİ GOL ATTI

Dörtyol Belediyespor'un gollerini, Sudenaz Sanga (6), Nilsu Aybek (5), Fevziye Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) attı.