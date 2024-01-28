3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı

Kaynak: DHA
3. lig maçı 26-0 bitti. Hakem not alırken zorlandı
TFF Kadınlar 3'üncü Lig 5'inci Grup'ta yer alan Dörtyol Belediyespor, fark yaratan sonuçlara birini daha ekledi.

Ligin ilk haftasında Kilis Öncüpınarspor'u deplasmanda 7-1 yenen, Aydın Fatih Kahveci'nin takımı Dörtyol Belediyespor, ikinci haftada Hatay Dumlupınarspor ile mücadele etti.

Lara Çobanoğlu, Ezgi Sönmez ve Rümeysa Urhan'ın hakem olduğu maçta Dörtyol Belediyespor, rakibini 26-0 mağlup etti.

8 KİŞİ GOL ATTI

Dörtyol Belediyespor'un gollerini, Sudenaz Sanga (6), Nilsu Aybek (5), Fevziye Merve Yavum (4), Mevsim Ocak (4), Simay İskenderun (4), Eylül Krmit (1), Elif Suğra Bayar (1) ve Cemre Tuana Güven (1) attı.

dortyol-belediyespor-rakibini-26-0-maglup-etti-7469-dhaphoto1.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar
Karagümrük Şota ile küllerinden doğdu. Rize'ye İstanbul'da gün yüzü göstermedi. Eren Bozdaş yazdı
Fenerbahçe TFF'ye mektup yolladı ve 7 tane soru sordu!
TFF derbinin oynanacağı tarihi açıkladı
Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz
Kayserispor'dan MHK ve TFF'ye açık tehdit. Olacaklardan sorumlu değiliz
Süper Lig'de VAR kayıtları maç akşamı açıklanacak. TFF'nin 3 yeni projesi ortaya çıktı
TFF'den şikeli maç açıklaması: Haberimiz yok bilmiyoruz
Son Haberler
Fenerbahçe tribünündeki sarışın kadını herkes merak etti Spor
Fenerbahçe tribünündeki sarışın kadını herkes merak etti
Feyyaz Uçar isyan etti: Dedelerinden beri Beşiktaş'a zarar veriyorlar Spor
Feyyaz Uçar isyan etti: Dedelerinden beri Beşiktaş'a zarar veriyorlar
Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gerçeği açıkladı. Canlı yayında üstüne basa basa söyledi Gündem
Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'yla ilgili gerçeği açıkladı. Canlı yayında üstüne basa basa söyledi
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ne mahkeme şoku. 1,2 Milyon Lira Ceza Gündem
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ne mahkeme şoku. 1,2 Milyon Lira Ceza
Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Yerel Haberler
Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Sakaryaspor İstanbul'da maç bitti derken 1 puan kurtardı Spor
Sakaryaspor İstanbul'da maç bitti derken 1 puan kurtardı
Kripto parada dönüm noktası. Bir kullanıcının şikayetiyle başladı Gündem
Kripto parada dönüm noktası. Bir kullanıcının şikayetiyle başladı