Karagümrük'e İtalyan golcü

Fatih Karagümrük Kevin Lasagna'nın transferi için çizme ekibi Hellas Verona ile anlaştı. Oyuncu yarın İstanbul'a gelecek.

Karagümrük'e İtalyan golcü

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forvet transferi için aradığını İtalya'da buldu

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK
Sports Digitale’in haberine göre, kırmız-siyahlılar, 31 yaşındaki santrfor Kevin Lasagna'nın transferi için Hellas Verona ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerini ilerletmek için yarın İstanbul'a gelecek.

PERFORMANSI
2021 yılında Udinese’den 6.5 milyon Euro’ya transfer edilen Kevin Lasagna burada forma giydiği 2 sezonda çıktığı 75 maçta 6 gol 5 asist kaydetti.

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