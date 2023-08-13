Karagümrük'e İtalyan golcü

Editör: Barış Atakan

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forvet transferi için aradığını İtalya'da buldu

YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Sports Digitale’in haberine göre, kırmız-siyahlılar, 31 yaşındaki santrfor Kevin Lasagna'nın transferi için Hellas Verona ile anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu, sağlık kontrolü ve transfer görüşmelerini ilerletmek için yarın İstanbul'a gelecek.

PERFORMANSI

2021 yılında Udinese’den 6.5 milyon Euro’ya transfer edilen Kevin Lasagna burada forma giydiği 2 sezonda çıktığı 75 maçta 6 gol 5 asist kaydetti.