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  • Fatih Karagümrük'ün 5 gol attığı maçta nasıl 4-1 kazandığını açıkladı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik değerlendirdi

Fatih Karagümrük'ün 5 gol attığı maçta nasıl 4-1 kazandığını açıkladı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik değerlendirdi

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 21:36
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 21:41
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Karagümrük'ün ilk iki golü karbon kağıdı misali nasıl attığını Faruk Malik yazdı

Fatih Karagümrük'ün 5 gol attığı maçta nasıl 4-1 kazandığını açıkladı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik değerlendirdi
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FARUK MALİK / Yeniçağ

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de nihayet siftah yaptı. 

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda neredeyse boş tribünlere oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük, 4-1'lik skorla kazandı.

Andrea Pirlo'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; 2. dakikada Salih Dursun, 9 ve 48. dakikada Fabio Borini ve 83. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti.

Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü 53. dakikada Rayyan Baniya'dan (Kendi kalesine) geldi.

Bu sonuçla birlikte ligin 2. haftasını bay geçen Fatih Karagümrük, 3 maçta 3 puana ulaştı. 3. haftayı bay geçen Ankaragücü'nün ise 3 maç sonunda henüz puanı bulunmuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

GOLLER KARBON KAĞIDINDAN
3. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen topu kaleci Viviano yumruklayarak uzaklaştırmak isterken, altıpasta takım arkadaşından dönen topu Salih Dursun kaleye gönderdi. VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay, gol kararını verdi: 1-0

İkinci gol ilk golün neredeyse bir kopyasıydı.

9. dakikada ev sahibi ekibin ikinci golü geldi. Caner Erkin, ilk goldeki noktadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, ön direkte Borini'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

İlk yarı böyle biterken Karagümrük ikinci 45 dakikada da üstünlüğü kuran taraftı.

48. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Colley'in içeri çevirdiği topu Borini arka direkte ağlara gönderdi: 3-0

53. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü geldi. Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasını uzaklaştırmak isteyen Baniya'nın ters vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

82. dakikada Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Levent Mercan'ın ceza sahası önünden şutunda ceza alanında Sinan Osmanoğlu'nun topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. 83'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

 

 

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Hakan
28.08.2022 02:06
Ankaragücü'nün henüz puanı bulunmuyor diyen yazar bir zahmet puan cetveline bakıversin...  
 
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