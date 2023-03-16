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Ünlü oyuncu yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı. Karakola gidip şikayetçi oldu

Seversin, Aşk Mantık İntikam, Ulan İstanbul, Yeni Gelin dizilerinde oynadığı rollerle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Kankonde, İstanbul'da caddede yürüdüğü sırada başına inşaat halindeki bir binadan taş düştü. Kafasında şişlik oluşan Kankonde olayın ardından şikayetçi oldu.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:57
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Karakola gidip şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı.

Ünlü oyuncu yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı. Karakola gidip şikayetçi oldu
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Olay 16 Mart günü sabah saatlerinde meydana geldi. Oyuncu Zeynep Kankonde, arkadaşıyla birlikte Şişli’de yürüdüğü sırada inşaat halindeki bir binanın 7. katından kafasına taş düştü.

Olayın ardından inşaatta çalışma yapan 2 işçiye seslenmesine rağmen yanıt alamayan Kankonde, kendi imkanlarıyla ile hastaneye gitti. Kafasında şişlik olan Kankonde, yapılan müdahalenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatan emniyet güçleri inşaat işçileri Bekir Susoy ve Sadi Türkmen’i adli işlemler için polis merkezine davet ettiği öğrenildi. 

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