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  • Oyuncu Filiz Taçbaş milletvekiliği için başvurusunu yaptı! Ekranlara ara verip çiftlik kurmuştu

Oyuncu Filiz Taçbaş milletvekiliği için başvurusunu yaptı! Ekranlara ara verip çiftlik kurmuştu

Pek çok dizi ve filmde rol alan Filiz Taçbaş, CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 16:20
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Ekranlara ara verip çiftlik kurmuştu! Oyuncu Filiz Taçbaş milletvekili aday adayı oldu

Oyuncu Filiz Taçbaş milletvekiliği için başvurusunu yaptı! Ekranlara ara verip çiftlik kurmuştu
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Bir döneme damga vuran 'Mahallenin Muhtarları' dizisindeki 'Behiye' karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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