Karaman’da bir kişi kaldığı apartta ölü bulundu

(İHA) Olay, akşam saatlerinde Fenari Mahallesi 39. Sokak’ta bulunan bir apart binada yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, apart binanın 2. katındaki dairede kalan ve Tapu Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenilen Ahmet Karaduman’dan (50), uzun zamandır haber alamayan bina görevlisi durumu 112 çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karaduman’ın kaldığı ve kötü kokuların geldiği daireye bina görevlisiyle birlikte giren polis ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Karaduman’ın cansız bedeni çağrılan cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ahmet Karaduman’ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.