Ormanlık alanda ölü bulunan adamın cebindeki not kahretti

Karabük'te iki çocuk babası Cihan Cebeci (35) ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Ormanlık alanda ölü bulunan adamın cebindeki not kahretti

(İHA) Edirne bilgeye göre olay Kapulu Mahallesi Dökücek orman yolu üzerinde meydana geldi.

Başka bir olay için bölgeye giden polis ekipleri ağaçların altında park halindeki 37 EK 651 plakalı motosiklet gördü.

Çevrede araştırma yapan ekipler ağaçların arasında yerde hareketsiz yatan bir erkek şahıs buldu.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

CEBİNDEN 'BUNALDIM' YAZILI NOT ÇIKTI

Polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı kimlik araması sonucu evli ve 2 çocuk babası, 35 yaşında Cihan Cebeci olduğunu belirledi. Ekipler ayrıca şahsın cebinde 'Bunaldım' yazılı not buldu.

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İntihar ettiği üzerine durulan Cebeci'nin cesedi Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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