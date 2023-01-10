﻿Karaman'da işçi midibüsü yoldan çıktı: 7 yaralı

B. İ. idaresindeki işçileri taşıyan servis midibüsü, Urgan Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçi servisinde toplam 25 yolcunun olduğu ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasına gittikleri belirlendi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. (AA)