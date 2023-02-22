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Karaman’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Karaman’da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 09:25
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Karaman’da uyuşturucu operasyonu

Karaman’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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İHA'nın haberine göre, Karaman’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma başlattı. 

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yürütülen çalışmada ekipler, M.K.,Y.Ç ve R.Ö isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 11 gram, metamfetamin, 50 gram esrar, 112 adet sentetik hap ve 4 adet ekstazi hap ele geçirildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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