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Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı. Operasyonda bin 78 adet sentetik hap ele geçirildi. 

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:33
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Karaman’da uyuşturucu operasyonu

Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
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İHA'nın haberine göre, Karaman’da jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, bin 78 adet sentetik hap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yolda yaya olarak yürümekte olan F.K ve İ.D. isimli şahısları şüphe üzerine durdurdu. Şahısların üzerlerinde arama yapan ekipler, bin 78 adet sentetik hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el konulurken, 2 zanlı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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