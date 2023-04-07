Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İHA'nın haberine göre, Karaman'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenleyen ekipler M.G, Y.O, M.Ü. ve M.S. isimli şahısları gözaltına alırken, 22 gram esrar, 2.80 gram metamfetamin, 2 fişek halinde 0.90 gram eroin, 20 adet ecstasy ile bin 400 adet reçeteye tabi hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.