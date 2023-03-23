Karanfil diş ağrısına nasıl iyi gelir

Dr. Ömer Coşkun, “Diş ağrısı dayanılması en zor ağrılardan biri. Güzel kokusu ve sayısız faydalarıyla karanfil diş ağrısına karşı en etkili çözümlerden biridir. Karanfil, ihtiva ettiği eugenol maddesinin etkisi ile hafif ve orta şiddette diş ve diş eti ağrılarına karşı lokal uyuşturucu olarak kullanılabilir. Karanfil, anti-mikrobik etki yapar” diye konuştu.

Dr. Coşkun, karanfil tohumunun çürük dişin yakınında bir süre bekletilerek ya da karanfil yağının pamuğun üzerine damlatılarak ağrı hissedilen dişe bastırılarak lokal uyuşturucu yapılabileceğini belirtti. Karanfilin diş ağrılarının giderilmesine doğal bir çözüm olduğunu aktaran Dr. Ömer Coşkun, “Dişiniz ağrıdığı takdirde karanfil kullanın. En doğal yöntemlerden biri budur. Karanfil, ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle özellikle diş hekimliğinde faydalıdır” şeklinde konuştu.