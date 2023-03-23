23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karanfil diş ağrısına nasıl iyi gelir

Ağız kokusuna karşı kullanılan karanfilin diş ağrısına da iyi geldiği belirtildi. Uzmanı açıkladı, işte o konuyla ilgili bilgiler…

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 09:08
Takip Et

Karanfil diş ağrısına iyi gelir mi

Karanfil diş ağrısına nasıl iyi gelir
+
Aa
-

Dr. Ömer Coşkun, “Diş ağrısı dayanılması en zor ağrılardan biri. Güzel kokusu ve sayısız faydalarıyla karanfil diş ağrısına karşı en etkili çözümlerden biridir. Karanfil, ihtiva ettiği eugenol maddesinin etkisi ile hafif ve orta şiddette diş ve diş eti ağrılarına karşı lokal uyuşturucu olarak kullanılabilir. Karanfil, anti-mikrobik etki yapar” diye konuştu.

Dr. Coşkun, karanfil tohumunun çürük dişin yakınında bir süre bekletilerek ya da karanfil yağının pamuğun üzerine damlatılarak ağrı hissedilen dişe bastırılarak lokal uyuşturucu yapılabileceğini belirtti. Karanfilin diş ağrılarının giderilmesine doğal bir çözüm olduğunu aktaran Dr. Ömer Coşkun, “Dişiniz ağrıdığı takdirde karanfil kullanın. En doğal yöntemlerden biri budur. Karanfil, ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle özellikle diş hekimliğinde faydalıdır” şeklinde konuştu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
1
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
2
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
3
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
4
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
5
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿AKP'ye geçmek için TFF'den istifa ettiler. 2 önemli isim meclise girmek Riva'daki koltuklarından kalktı
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
6
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿İstanbul’a doğru geliyor. Nefes alamayacağız
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
7
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Mbappe'nin kaptan olmasının ardından Fransa'da kriz çıktı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Rusya: Sivastopol'deki tesislerimize 3 İHA ile saldırı yapıldı
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Şeffaf tasarımlı Nothing Ear 2'nin tanıtımı gerçekleşti
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
﻿Nuri Şahin'le ilgili flaş iddia. İşte yeni takımı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.