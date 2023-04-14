﻿Adaçayı diş ağrılarına böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan adaçayının faydaları dikkat çekti.

ADA ÇAYI DİŞ AĞRILARINA BÖYLE İYİ GELİYOR

Doğal olarak yapılan adaçayı da diş ağrısına oldukça etkilidir. Gün içerisinde iki kere tüketmeniz de yeterli olacaktır. Çürük diş ağrısına hangi bitki çayı iyi gelir diye merak ediyorsanız işte adaçayı bu sorunuzun cevabı olacaktır.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Daha küçük çaplı diş ağrıları bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklanabilir. Ancak daha ciddi ve ağır diş ağrıları, kendi başlarına iyileşmeyecek ve bir diş hekimi tarafından tedavi edilmesi gereken diş ve ağız problemlerinden kaynaklanırlar.

ADA ÇAYI TARİFİ

Ada çayı yapımı için taze veya kurutulmuş ada çayı yaprakları kullanabilirsiniz. Yaklaşık 2 gram ada çayı üzerine 200-250 ml kaynar su ilave edilerek 10 dakika kadar demlenir. Yaprakları süzülür ve fincana doldurularak servis edilir. Eğer poşet çay yapmak isterseniz, bir poşet ada çayını bir fincana koyup üzerine 200 ml sıcak su ekleyin ve 5-10 dakika kadar demleyin. Ada çayı demleme süresinin uzaması çayın acı bir tat almasına neden olabileceğinden, çok uzun süre demlenmemesi önerilir.

Evinizde french press varsa, ada çayı demlemek için onu kullanabilirsiniz. Önce biraz su ekleyerek cam haznenin ısınmasını sağlayın. Daha sonra ada çayı yapraklarını koyun üzerine sıcak su ekleyin. İsteğinize göre 5-10 dk demledikten sonra press’i aşağıya ittirin ve çayı fincanınıza doldurun. Bu şekilde yaprakların süzülmesi gerekmediğinden, bitki çayı demlemek için French press kullanımı daha pratik olarak görülür.

Ada çayını isterseniz çay olarak içebilir ya da gargara olarak kullanabilirsiniz. Ada çayı ile gargara yapmak soğuk algınlığı ve grip olduğunuz dönemlerde boğazınızdaki rahatsızlığı ve ağrıyı gidermeye yardımcı olabilir. Ağız yaralarında ada çayı ile gargara yapmanın yara iyileşmesine iyi geldiği bilinen faydaları arasındadır. Ayrıca ada çayı gargarasının nefesteki kötü kokunun giderilmesine yardımcı olduğu söylenmektedir.

ADA ÇAYI NASIL İÇİLİR?

Farklı ada çayı tarifi denemek isterseniz çayınıza bir çay kaşığı bal veya bir çubuk tarçın atarak farklı aromalar katabilirsiniz. Ada çayının tadı hoşunuza gitmiyorsa bal veya tatlandırıcı ekleyerek tatlandırmayı deneyebilirsiniz. İsterseniz bir dilim limon ekleyerek tadını biraz yumuşatabilirsiniz. Sütlü çay içmeyi seviyorsanız ada çayını sıcak süt ile demlemeyi de deneyebilirsiniz.

Yapısında doğal olarak kafein içermediği için günün her saatinde içebileceğiniz ada çayını ister sıcak ister soğuk çay olarak hazırlayabilirsiniz. Yaz aylarında serinlemek için soğuk olarak da hazırlayabileceğiniz ada çayını, normal şekilde demledikten sonra biraz buz ekleyerek buzdolabında bekletin. İçine buz, birkaç dilim limon veya nane yaprağı ekleyerek servis edebilirsiniz.