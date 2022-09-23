Kararan ocak gözleri canınızı mı sıkıyor? İşte onları yeni gibi gösterecek temizlik tüyoları

Ocakları yemek pişirdikten sonra ne kadar temizlerseniz temizleyin zamanla ocak gözlerinde kararmalar oluşur. Bu kararmalardan kurtulmanın basit ve pratik yolları bulunuyor. Üstelik bu yöntemleri evinizde bulunan malzemelerle kolayca uygulayabilirsiniz. İşte kararan ocak gözlerini temizleme yolları...

SİRKE VE LİMON TUZUYLA GELEN MUCİZE

Malzemeler

- 2 çay bardağı sirke

- 4 kaşık limon tuzu

- Kaynar su

- Arap sabunu, beyaz sabun veya bulaşık deterjanı

- Çelik tel

Yapılışı

- Kararmış ocak gözlerini üst üste gelmeyecek şekilde derin bir kabın içine koyun.

- Üzerlerine limon tozu, sirke ve bir miktar kaynar suyu ekleyin.

- Bu şekilde karışımı soğumaya bırakın.

- Bu yöntem sayesinde yağ ve kirler bir süre sonra iyice yumuşar.

- Yumuşayan kirleri beyaz sabun, arap sabunu ya da deterjan yardımıyla çelik telle iyice ovun.

KARBONATIN GÜCÜ

Malzemeler

- Karbonat

- Su

- Diş macunu

- Bulaşık teli

Yapılışı

- İlk olarak kararan ocak gözlerini derin bir kaba yerleştirin.

- Kabı ocak gözlerinin üzerini örtecek kadar suyla doldurun ve üzerine bir ya da iki yemek kaşığı karbonat ekleyin. Ardından yaklaşık yarım saat kadar bekletin.

- Süre sonunda kaptan çıkardığınız ocak gözlerini diş macunu ve bulaşık teliyle güzelce ovalayın.

- Son olarak akan suyun altında gözleri güzelce durulayın. Yeni gibi görünen ocak gözlerine ulaşmak işte bu kadar kolay!

SABUNLA GELEN MÜKEMMEL TEMİZLİK

Malzemeler

- Beyaz sabun

- Kaynar su

- Çamaşır suyu

- Bulaşık teli

Yapılışı

- Öncelikle bir kabın içerisine beyaz sabunu rendeleyin.

- Üzerine bir miktar kaynar su ekleyin.

- Ocak gözlerini karışımın içerisine yerleştirin ve bir gece boyunca bekletin.

- Ertesi gün ocak gözlerini karışımdan çıkararak iyice durulayın.

- Üzerlerine az miktarda çamaşır suyu dökerek ocak gözlerini bulaşık teliyle güzelce ovun.

- Tekrar iyice durulayın. Çıkan sonuca siz de inanamayacaksınız.