Karbonatlı su kilo verdirir mi?

Yarım litrelik alkali su 2 çay kaşığı kadar karbonat eklemek, 1 ay gibi kısa bir sürede 4- 5 kilo verilmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Karbonatlı su kilo verdirir mi?

Cnn Türk’te yer alan habere göre; Başta gastrit ve ülser olmak üzere birçok mide hastalığına da iyi gelen karbonatlı su içmenin tek başına kilo vermediği biliniyor.

Ayrıca birçok beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre hiçbir besin tek başına kilo verdirilmediği bildirildi.

KARBONATLI SU KİLO VERDİRİR Mİ?

Yarım litrelik alkali su 2 çay kaşığı kadar karbonat eklemek, 1 ay gibi kısa bir sürede 4- 5 kilo verilmesine yardımcı oluyor. Karbonatlı alkali suların en önemli faydalarından biri kaslara zarar vermeden sadece yağları eritmesidir.

Tercihe bağlı olarak alkali su ve karbonat karışımına limon da eklenebilir. Limon içerisindeki asit ve mineraller, yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasında etkili olmaktadır. Karbonatlı alkali su, kahvaltıdan ve akşam yemeklerinden sonra günde 2 kere içilebilir.

Not: Beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre hiçbir besin tek başına kilo verdirmez. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeli, akşam yemeğinden sonra ağır şeyler tüketmekten kaçınmalıdır. Karbonatlı su içenler haftada en az 2 ya da 3 gün spor ve egzersiz yaparak, ideal kilosuna çok daha kısa sürede ulaşabilir.

İlgili Haberler
Kilo verdiren iğne geliyor
Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Tuzla'da korku dolu anlar: Tersanede havuz çöktü vinç geminin üzerine devrildi Güncel
Tuzla'da korku dolu anlar: Tersanede havuz çöktü vinç geminin üzerine devrildi
Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Magazin
Mehmet Aslantuğ açıklama yaptı. Aşk yaşadıkları iddia edilmişti.
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı Spor
Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a veda mesajı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı Kültür Sanat
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu Spor
Potanın Perileri Avrupa arenasında. Kadrosu belli oldu
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı Güncel
Elazığ'da sahte para operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı Güncel
Otomobil bariyere çarpıp ters döndü: 1'i bebek 4 yaralı