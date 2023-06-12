Karbonatlı su kilo verdirir mi?

Cnn Türk’te yer alan habere göre; Başta gastrit ve ülser olmak üzere birçok mide hastalığına da iyi gelen karbonatlı su içmenin tek başına kilo vermediği biliniyor.

Ayrıca birçok beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre hiçbir besin tek başına kilo verdirilmediği bildirildi.

KARBONATLI SU KİLO VERDİRİR Mİ?

Yarım litrelik alkali su 2 çay kaşığı kadar karbonat eklemek, 1 ay gibi kısa bir sürede 4- 5 kilo verilmesine yardımcı oluyor. Karbonatlı alkali suların en önemli faydalarından biri kaslara zarar vermeden sadece yağları eritmesidir.

Tercihe bağlı olarak alkali su ve karbonat karışımına limon da eklenebilir. Limon içerisindeki asit ve mineraller, yağların daha hızlı bir şekilde yakılmasında etkili olmaktadır. Karbonatlı alkali su, kahvaltıdan ve akşam yemeklerinden sonra günde 2 kere içilebilir.

Not: Beslenme uzmanlarına ve doktorlara göre hiçbir besin tek başına kilo verdirmez. Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler beslenme ve uyku düzenine dikkat etmeli, akşam yemeğinden sonra ağır şeyler tüketmekten kaçınmalıdır. Karbonatlı su içenler haftada en az 2 ya da 3 gün spor ve egzersiz yaparak, ideal kilosuna çok daha kısa sürede ulaşabilir.