‘Kardelenler’, iyi başlamadı ama…

atv’nin yeni dizisi ‘Kardelenler’, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, aldığı reytingle umut vermese de hikâyenin akıcılığı, karakterler ve konusu itibariyle ilerleyen bölümlerde bir yükseliş yaşayacağa benziyor.

‘Kardelenler’, Total’de aldığı 2.98 reytingle 8., AB’de aldığı 2.04 reytingle 9. ve ABC’de aldığı 2.58 reytingle 10. sırada yer aldı. Dizinin kadrosunda Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Uğur Uzunel, Ayda Aksel, Hakan Salınmış, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatih Obuz gibi isimler bulunuyor. NGM imzalı dizi, bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatıyor.

Dizi, her ne kadar aynı gün ekrana gelen ‘Teşkilat’ (TRT 1), ‘Deha’ (Show TV), ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ (NOW TV) ve ‘Survivor’ (TV8) ile kıyasıya bir reyting mücadelesi verse de ilerleyen bölümlerde reytinglerinde yukarıya doğru bir tırmanış olabileceğini düşünüyorum. Şunu da hemen not düşeyim. İlerleyen haftalarda TV8’de Pazar günleri Survivor yerine O Ses Türkiye de yayınlanabilir.

Âşıklara Zeyd’den ‘Yıldız’lı reçete

Zeyd ile Yıldız Tilbe’nin düet şarkısı ‘Senden Başka Bir Şey Bulamam’, Poll Production By Polat Yağcı etiketiyle yayınlandı.

Sözleri ve müziği Yıldız Tilbe ile Zeyd’e ait şarkının düzenlemesini Bahattin Ekinci yapmış. Şarkı, Yıldız Tilbe’nin duygusal derinliği ve Zeyd’in kendine has yorumu eşliğinde mükemmel bir uyum ile dinleyenleri ilk andan itibaren sarıp sarmalıyor.

İkili, duyguların en saf halini samimiyetle anlatan sözleriyle dikkat çeken şarkıyı güzel yorumlamış. Keyif alarak dinledim.

‘Yaşam Çemberinde’ Sergisi açıldı

Ressam Nurgül Dökmecier’in ‘Yaşam Çemberinde’ isimli kişisel sergisi, Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Nurgül Dökmecier, tarihi Göbeklitepe’den ilham alarak akrilik, kolaj ve mürekkep gibi farklı malzemelerle oluşturduğu 30 eseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanatçı, siyah ve beyaz çalışmalarına toprak ile yaşamın renklerini ekleyerek derin ve anlamlı geçişler sunan, birbirine bağlı dinginlik hissi yaratan hikâyelerle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sergi, 20 Şubat’a kadar Evrim Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.