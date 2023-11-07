Kardeşler alacak-verecek kavgasında birbirlerini bıçakladı

Çorum'da abi ile kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kardeşler alacak-verecek kavgasında birbirlerini bıçakladı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Kafkasevleri 20. Sokak'ta bulunan bir parkta, M.H. (18) ile abisi O.H. (23) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine abi O.H. yanında bulundurduğu bıçak ile kardeşi M.H.'yi bacağından bıçakladı. Yaralı halde olan M.H. de abisinin elinden bıçağı alarak abisini yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı M.H. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, abi O.H. kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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