Kardeşler arasında kan aktı. 17 yaşındaki genç ağabeyini bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Vakıf Sokak'taki bir evde saat 14.30 sıralarında İbrahim İ. (17) ve ağabeyi Halil İ. (28) arasında "Her şeyime karışıyorsun" diye tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kardeş İbrahim İ. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. Ağabey ise kardeşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken, İbrahim İ. sağ elinden bıçakla yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırdı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.