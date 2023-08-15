Kardeşlerim dizisinde şok ayrılık

Kardeşlerim eylül ayında atv ekranında 4. sezonuyla cumartesi akşamları seyirciyle buluşmaya devam edecek. Başarılı yapımcılarımızdan Nazlı Heptürk imzalı dizi yeni sezona çok iddialı ve haftalarca konuşulacak bir bölümle başlayacak.

Heyecanlı bir bölümle sezon tatiline çıkan dizi ekibi dün ilk bölüm çekimlerine başlamıştı. Klaket paylaşımında başrol oyuncularından sadece Bilal Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un fotoğrafının yer alması dikkat çekmişti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kulislerden sızan bilgi de ilk bölümde bomba bir ayrılığın yaşanacağı yönünde… Gelen duyumlara göre dizinin Doruk’u Onur Seyit Yaran ekibe veda edecek. Bakalım bu söylenti gerçek çıkacak mı?

