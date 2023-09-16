Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu

"Kardeşlerim" dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran'ın yeni projesi merak konusuydu. Genç oyuncu OGM Pictures‘la el sıkıştı.

Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın yeni adresi belli oldu

Genç kuşağın başarılı yıldızı Onur Seyit Yaran, geçen hafta 3 sezon boyunca başrol oynadığı atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim” dizisine veda etmişti. Ünlü oyuncunun dizideki ölüm sahnesi seyirciyi gözyaşlarına boğmuştu.

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Kardeşlerim’e veda eden Onur Seyit Yaran‘ın hangi yeni dizi projesiyle setlere döneceği merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Genç yıldız reyting rekoru kıran dizilere imza atan OGM Pictures‘la anlaştı. Yakışıklı oyuncunun Star TV‘ye dizi çeken yapım şirketinin hangi projesinde başrol oynayacağı merak konusu oldu.

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