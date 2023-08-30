Onur Seyit Yaran öyle bir şey yaptı ki sette herkes şok oldu. Kardeşlerim'e veda etmişti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kardeşlerim dizisinin 4. sezon ilk bölümü planlanan tarihten bir hafta sonra 9 Eylül’de başlıyor. NGM imzalı dizinin ilk bölümünde Onur Seyit Yaran ekibe veda ediyor.
Yakışıklı oyuncu ayrılmadan çok şık bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.
Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran’ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.