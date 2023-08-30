Onur Seyit Yaran öyle bir şey yaptı ki sette herkes şok oldu. Kardeşlerim'e veda etmişti

Kardeşlerim dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı.

Onur Seyit Yaran öyle bir şey yaptı ki sette herkes şok oldu. Kardeşlerim'e veda etmişti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kardeşlerim dizisinin 4. sezon ilk bölümü planlanan tarihten bir hafta sonra 9 Eylül’de başlıyor. NGM imzalı dizinin ilk bölümünde Onur Seyit Yaran ekibe veda ediyor.

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Yakışıklı oyuncu ayrılmadan çok şık bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.

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Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran’ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.

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