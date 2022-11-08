﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti

İHA'nın haberine göre; Olay, dün Konya'nın Çumra ilçesinde İzzetbey Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun K., cadde üzerinde kardeşi Lokman K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun K., yanında bulunan av tüfeği ile kardeşi Lokman K.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Lokman K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.