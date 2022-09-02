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Uzmanından korkutan kalp hastalıkları açıklaması

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı, bazı kalp hastalıklarının sinsi ilerlediğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 14:42
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Kardiyoloji Uzmanı açıkladı. Kalp hastalıkları sinsi ilerler

Uzmanından korkutan kalp hastalıkları açıklaması
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İHA’nın haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Yazıcı, kalp hastalıklarının dünyada ve ülkemizde ölüm sebepleri arasında başı çektiğini ifade etti.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı yaptığı açıklamada kalp hastalarının çoğunun aslında kendini sağlıklı sanan, daha önce doktora gitmeyen kişilerden oluştuğunu belirtti.

Uzm. Dr. Yazıcı Kalp hastalıklarında poliklinik şartlarında yapılacak muayene ve bir kaç tetkikle kalp hastalık riskinin saptanabildiğini belirtti.

“BU BAĞLAMDA, HERKESİN KALP KONTROLLERİNİ YAPTIRMASINI ÖNERMEKTEYİZ”

Yazıcı, sözlerine şu şekilde son verdi:

“Kalp hastalıklarında önemli olanda birincil koruma ile henüz kalp krizi geçirmeden ve kalıcı kalp hasarı oluşmadan evvel kalp hastalıklarının önüne geçmektir. Aslında beslenmeye dikkat ederek kilo verip egzersiz yaparak, stresten mümkün olduğunca kaçınarak, sigarayı bırakıp kan şekeri ve tansiyonu kontrol altına alarak, kalp damar hastalıklarının büyük bir kısmının önüne geçmek mümkündür. Kalp damar hastalıklarının bazılarının sinsi ilerleyip belirti vermediği unutulmamalıdır ve düzenli kalp kontrolü yaptırılmalıdır. Bu bağlamda, herkesin kalp kontrollerini yaptırmasını önermekteyiz”

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